Копа Америка ще има нов шампион! (видео)

За Перу това ще е първи финал в турнира от 1975 година, когато спечели титлата. Чили беше властелин на Южна Америка от 2015 година насам, като триумфира в последните две издания на надпреварата, но този път няма да участва в най-важния мач.



Maчът се игра на "Арена до



Чили излезе със същия състав, който започна и срещу Колумбия. В предни позиции бяха Ерик Пулгар и

Estes são os 11 selecionados por @ReinaldoRuedaDT para o jogo da semifinal contra o . #VibraOContinente e todos os torcedores chilenos com a @CONMEBOL #CopaAmerica. pic.twitter.com/52Infhb7cX — Copa América (@CopaAmerica) 3 юли 2019 г. Наставникът на Перу Рикардо Гарека също не предприе никакви размествания в стартовите 11 в сравнение с двубоя срещу Уругвай. Атаката водеше Хосе Паоло Гереро, подкрепян от бързите Едисон Флорес, Кристиан Куева и Аандре Карийо.



Перуанците стартираха много агресивно и можеха да поведат още във 2-ата минута. Гереро пусна чудесен пас към непокрития Куева, но той от чиста позиция стреля в аут. Малко по-късно подобен шанс се откри и пред Чили. Атаката бе организирана от Артуро Видал. Неговото подаване стигна до Жан Бусажур, който върна към Чарлс Арангис, но футболистът на

Estes são os 11 selecionados por #RicardoGareca para o jogo da

semifinal contra o . #VibraOContinente e todos os torcedores peruanos com a @CONMEBOL #CopaAmerica. pic.twitter.com/eLxVNyIDx5 — Copa América (@CopaAmerica) 3 юли 2019 г. Тактиката на Перу бе да приеме играта в собствената си половина, но при всяка възможност "инките" се изстрелваха в атака, а скоростта на Куева, Флорес и Карийо създаваше много проблеми на чилийската защита. Заслужено дойде и попадението на Едисон Флорес. Карийо продължи топката с глава след центриране на Куева, а Флорес с прецизен диагонален шут не пстави шансове на



Чили се опита веднага да притисне съперника. Арангис изведе по крилото Маурисио Исла, но нямаше кой да засече неговото подаване. Перуанците се чувстваха комфортно да се защитават, а атаките им бяха по-опасни от тези на шампионите.



В 38-ата минута вратарят на Чили Габриел Ариас сътвори голям гаф, който още повече утежни положението на неговия отбор. Стражът напусна наказателното поле, за да пресрещне Карийо, но закъсня и крилото на Перу центрира към Йотун, който овладя топката и с безпощаден удар я прати в мрежата.



Чилийците се изнервиха и станаха много припрени в атаките си. Въпреки това, Хосе Фуенсалида беше близо до гола в 44-ата минута, но Педро Галесе изби в корнер. Алексис Санчес нито веднъж не излезе на стрелкова позиция, а освен удара на Фуенсалида Чили нито веднъж не застраши вратата на Перу.



Второто полувреме започна със смяна на Руеда, който пусна в игра Анхело Сагал вместо Фуенсалида. Малко по-късно рокада имаше и в състава на Перу, но принудителна, защото авторът на първия гол Флорес се контузи и бе заменен от Кристофер Гонсалес.



Интригата можеше да се върне в 51-ата минута, но Варгас уцели гредата с глава. В 59-ата пък късметът помогна на Чили след най-красивата атака в мача. Разиграването на офанзивните футболисти на Перу остави техните съперници без отговор, но Йотун не успя да намери добре топката и от няколко метра я прати над вратата. Малко след това Куева пробва да прехвърли Ариас, но не сполучи.



Чили изпадна в тотална безизходица и нямаше идея как да отбележи гол. Далечен удар на Арангис излезе в аут, а перунаците играеха с все по-голямо самочувствие. В 68-ата минута Бусажур опита центриране от въздуха, но топката се насочи към вратата и щеше да се получи брилянтен гол, ако Галесе не бе избил в корнер.



Перуанците обаче се поумориха и в последния четвърт час Чили доминираше. Маурисио Исла отправи плътен удар, след който топката мина на сантиметри от гредата. Най-спорният момент дойде в 75-ата минута, когато Куева задържа Варгас, но отй остана на крака и стреля, а Галесе спаси. Чилийците поискаха червен картон, но реферът подмина претенциите им.



Алексис напомни за себе си с хубав изстрел в 82-ата минута, но отново перуанският вратар внимаваше.



ЧИЛИ - ПЕРУ 0:3 (0:2)

0:1 Е. Флорес (21)

0:2 Й. Йотун (39)

0:3 Х. Гереро (90)



МИНУТА ПО МИНУТА

1/2 кръг, четвъртък 4 юли Копа Америка Чили 0:3 краен резулат Перу титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Arena do Gremio

Съдия: Вилмар Ролдан 1 4 17 13 8 20 15 22 7 11 9 7 9 1 13 15 6 2 17 23 19 14 Рикардо Гарека 4-3-3 4-2-3-1 Титуляри Габриел Ариас 1 1 Педро Галесе Маурисио Исла 4 17 Луис Адвинкула Гари Медел 17 15 Карлос Самбрано Гийермо Марипан 3 2 Луис Абрам Жан Бусажур 15 6 Мигел Трауко Чарлс Арангис 20 13 Ренато Тапиа Ерик Пулгар 13 19 Виктор Йотун Артуро Видал 8 18 Андре Карильо Хосе Фуензалида 6 8 Кристиан Куева Едуардо Варгас 11 20 Едисон Флорес Алексис Санчес 7 9 Паоло Гереро Резерви Анхело Сагал 22 23 Кристофер Гонсалес Николас Кастийо 9 14 Анди Поло 7 Josepmir Ballon 90' Паоло Гереро гол Гийермо Марипан излиза 89' Николас Кастийо влиза Анхело Сагал жълт картон 86' 80' Кристиан Куева излиза Josepmir Ballon влиза Ерик Пулгар жълт картон 74' 72' Луис Адвинкула жълт картон 71' Андре Карильо излиза Анди Поло влиза 50' Едисон Флорес излиза Кристофер Гонсалес влиза Хосе Фуензалида излиза 46' Анхело Сагал влиза 38' Виктор Йотун гол 21' Едисон Флорес гол 0 Голове 3 9 Ъглови удари 2 23 Центрирания 8 0 Засади 1 7 Точни удари 3 17 Тъчове 17 10 Неточни удари 5 6 Удари от вратата 7 63 Притежание на топката % 37 2 Жълти картони 1 1 Блокирани удари 0 2 Смени 3 1 Контра атаки 1 18 Извършени фалове 16 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 0:1 (21`) Едисон Флорес 0:2 (38`) Виктор Йотун 0:3 (90`) Паоло Гереро

Съдия: Вилмар Ролдан 1 4 17 13 8 20 15 22 7 11 9 7 9 1 13 15 6 2 17 23 19 14 Рикардо Гарека 4-3-3 4-2-3-1 Титуляри Габриел Ариас 1 1 Педро Галесе Маурисио Исла 4 17 Луис Адвинкула Гари Медел 17 15 Карлос Самбрано Гийермо Марипан 3 2 Луис Абрам Жан Бусажур 15 6 Мигел Трауко Чарлс Арангис 20 13 Ренато Тапиа Ерик Пулгар 13 19 Виктор Йотун Артуро Видал 8 18 Андре Карильо Хосе Фуензалида 6 8 Кристиан Куева Едуардо Варгас 11 20 Едисон Флорес Алексис Санчес 7 9 Паоло Гереро Резерви Анхело Сагал 22 23 Кристофер Гонсалес Николас Кастийо 9 14 Анди Поло 7 Josepmir Ballon 90' Паоло Гереро гол Гийермо Марипан излиза 89' Николас Кастийо влиза Анхело Сагал жълт картон 86' 80' Кристиан Куева излиза Josepmir Ballon влиза Ерик Пулгар жълт картон 74' 72' Луис Адвинкула жълт картон 71' Андре Карильо излиза Анди Поло влиза 50' Едисон Флорес излиза Кристофер Гонсалес влиза Хосе Фуензалида излиза 46' Анхело Сагал влиза 38' Виктор Йотун гол 21' Едисон Флорес гол 0 Голове 3 9 Ъглови удари 2 23 Центрирания 8 0 Засади 1 7 Точни удари 3 17 Тъчове 17 10 Неточни удари 5 6 Удари от вратата 7 63 Притежание на топката % 37 2 Жълти картони 1 1 Блокирани удари 0 2 Смени 3 1 Контра атаки 1 18 Извършени фалове 16 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 0:1 (21`) Едисон Флорес 0:2 (38`) Виктор Йотун 0:3 (90`) Паоло Гереро

