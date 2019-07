Тенис Блестящ Джокович изнесе лекция на американец 03 юли 2019 | 22:50 - Обновена 0



Flawless tennis from @DjokerNole!



Next up in R3: @HubertHurkacz | #Wimbledon pic.twitter.com/UEgCp5iMbp — ATP Tour (@ATP_Tour) 3 юли 2019 г. Четирикратният шампион на "Уимбълдън" започна вихрено днес и набързо поведе с 5:0. Последва леко отпускане при Джокович и Кудла взе 3 поредни гейма, но не успя да стори нищо повече и с 6:3 балканецът затвори първия сет. Във втората част Джокович направи два поредни пробива и поведе с 4:1, след което загуби подаването си, но това не го смути по никакъв начин и действащият шампион взе сета с 6:2. В третата част Ноле реализира ранен пробив, а в седмия гейм отново сътвори брейк, повеждайки с 5:2 в резултата. Със своя начален удар Джокович сложи точка на спора и вече може да мисли за следващия си противник.



Сърбинът записа 13 аса, 2 двойни грешки, 37 уинъра и 18 непредизвикани грешки в днешния мач и за 11-а поредна година се класира за третия кръг на турнира от "Големия шлем" в Лондон.

Gearing up for another big #Wimbledon run?



@KAndersonATP reaches R3 over Janko Tipsarevic 6-4, 6-7(5), 6-1, 6-4. pic.twitter.com/fUkSUbcsKx — ATP Tour (@ATP_Tour) 3 юли 2019 г. Напред продължава и миналогодишният финалист Кевин Андерсън. Поставеният под №4 южноафриканец срещна известна съпротива от сръбския ветеран Янко Типсаревич, но не допусна изненада и го победи с 6:4, 6:7 (5), 6:1, 6:4. Следващият съперник на Андерсън е аржентинецът Гуидо Пея (№28), който оцеля след петсетова битка с италианския ветеран Андреас Сепи - 6:4, 4:6, 4:6, 7:5, 6:1.



Канадският талант Феликс-Оже Алясим (№19) също продължава напред. Той надигра френския квалификант Корентен Муте, който на старта шокира Григор Димитров. Тийнейджърът спечели с 6:3, 4:6, 6:4, 6:2 и в третия кръг излиза срещу друг французин - Юго Юмбер.

