Вердаско със страхотен обрат срещу Едмънд, Хачанов "укроти" Фели Лопес

@FerVerdasco will meet Thomas Fabbiano for a place in the Round of 16. #Wimbledon



: @Wimbledonpic.twitter.com/7bPYtw44bz — ATP Tour (@ATP_Tour) July 3, 2019

.@karenkhachanov d. Lopez 4-6, 6-4, 7-5, 6-4.



The extends his unbeaten record against the Queen's Club champion to three matches. #Wimbledon pic.twitter.com/zUUO48BC6q — ATP Tour (@ATP_Tour) July 3, 2019 От турнира отпадна и намиращият се в отлична форма ветеран Фелисиано Лопес. 37-годишният испанец, който наскоро направи дубъл в “Куинс” (Лондон), печелейки титлите на сингъл и двойки, загуби от поставения под №10 Карен Хачанов. Руснакът пречупи участващия с “уайлд кард” левичар от Толедо с 4:6, 6:4, 7:5, 6:4 в зрелищен мач, в който Фели Лопес залагаше постоянно на атрактивни излизания на мрежата и демонстрира превъзходните си умения да играе сервис-воле, но в крайна сметка не издържа и преклони глава пред далеч по-малдия си опонент. В третия кръг 23-годишният Хачанов ще мери сили срещу друг испанец - Роберто Баутиста Агут. Ветеранът Фернандо Вердаско разочарова британските тенис фенове, след като направи страхотен обрат от 0:2 сета срещу Кайл Едмънд и надви поставения под №30 представител на домакините с 4:6, 4:6, 7:6 (3), 6:3, 6:4 в мач от втория кръг на “Уимбълдън”. Двубоят на централния корт приключи след 3 часа и 43 минути битка, като Едмънд пропиля аванс от 3:0 в третия сет, а Вердаско записа 16 аса и 10 двойни грешки по пътя към победата. 35-годишният испанец направи общо 56 уинъра и с 20 по-малко непредизвикани грешки и левичарят от Мадрид си осигури среща в третия кръг с италианеца Томас Фабиано.Вердаско неизменно губеше в първия кръг в последните 3 издания на “Уимбълдън”, но сега има реален шанс да повтори най-доброто си постижение в Лондон - 1/4-финал през 2013 година. Едмънд пък и при седмото си участие на “Уимбълдън” не успява да достигне до втората седмица. Миналата година 24-годишният британец записа най-доброто си постижение на домашния си турнир - трети кръг.От турнира отпадна и намиращият се в отлична форма ветеран Фелисиано Лопес. 37-годишният испанец, който наскоро направи дубъл в “Куинс” (Лондон), печелейки титлите на сингъл и двойки, загуби от поставения под №10 Карен Хачанов. Руснакът пречупи участващия с “уайлд кард” левичар от Толедо с 4:6, 6:4, 7:5, 6:4 в зрелищен мач, в който Фели Лопес залагаше постоянно на атрактивни излизания на мрежата и демонстрира превъзходните си умения да играе сервис-воле, но в крайна сметка не издържа и преклони глава пред далеч по-малдия си опонент. В третия кръг 23-годишният Хачанов ще мери сили срещу друг испанец - Роберто Баутиста Агут.

