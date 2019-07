Тенис Азаренка, Плишкова и Свитолина преодоляха втория кръг на "Уимбълдън" 03 юли 2019 | 18:12 - Обновена 0



Напред продължава и поставената под №8 Елина Свитолина. Пред погледа на приятеля си Гаел Монфис, украинката не бе далеч от поражението срещу рускинята Мария Гаспарян, но все пак преминава в следващия етап от надпреварата след 5:7, 6:5 и отказване на Гаспарян. Рускинята получи контузия, докато изпълняваше сервис при 5:5 във втория сет. Тя първоначално се опита да доиграе срещата, но в крайна сметка се отказа, а Свитолина ще играе в третия кръг с гъркинята Мария Сакари (№31). Сакари не даде шанс на “щастливата губеща” от квалификациите Мари Бузкова (Чехия) - 6:4, 6:1. An impressive @KaPliskova performance seals victory in the second round at @Wimbledon!



The No.3 seed getting the better of Puig in straight sets! ----> https://t.co/CCugnLdZAW pic.twitter.com/lytGXxYIeB — WTA (@WTA) July 3, 2019 A dominate @vika7 seals her place in the third round of @Wimbledon!



Winning 12 games in a row to complete a ‘hidden double bagel' over Tomljanovic! ---> https://t.co/i9zEohgJs3 pic.twitter.com/XsW2b0cZdM — WTA (@WTA) July 3, 2019 Втория кръг преодоляха днес още естонката Анет Контавейт (№20), Каролина Мучова (Чехия) и Виктория Голубич (Швейцария). Без изненади в схемата при дамите преминава до момента третият ден на “Уимбълдън”. Две бивши лидерки в световната ранглиста се класираха за третия кръг днес. Поставената под №3 Каролина Плишкова (Чехия) се разправи с олимпийската шампионка от Рио 2016 Моника Пуиг (Пуерто Рико) с 6:0, 6:4. Плишкова ще играе в следващата фаза с представителката на Тайван Су-Вей Хсие (№28 в схемата). Хсие надви със 7:6 (3), 6:3 белгийката Кирстен Флипкенс. Друга бивша №1 - Виктория Азаренка (Беларус), пък прегази за 63 минути с 6:2, 6:0 австралийката Айла Томлянович. Азаренка спечели последните 11 гейма в мача и ще мери сили в третия кръг с тенисистка от Румъния - Симона Халеп или Михаела Бузарнеску.Втория кръг преодоляха днес още естонката Анет Контавейт (№20), Каролина Мучова (Чехия) и Виктория Голубич (Швейцария).

