211-сантиметров дебютант изхвърли Вавринка от "Уимбълдън"

Opelka Outlasts Wawrinka



The 21-year-old defeats the 22nd seed 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 8-6. #Wimbledon pic.twitter.com/KGsAifUcam — ATP Tour (@ATP_Tour) July 3, 2019 Напред продължава и поставеният под №11 Даниил Медведев (Русия). Шампионът от Sofia Open 2019 се справи с австралийския квалификант Алекс Попирин с 6:7 (6), 6:2, 6:4, 6:4. Съперник на Медведев в третия кръг ще бъде поставеният под №21 белгиец Давид Гофен. Той надигра в три сета французина Жереми Шарди - 6:2, 6:4, 6:3.

A great day at the office for @David__Goffin.



The beats Jeremy Chardy 6-2, 6-4, 6-3. #Wimbledon pic.twitter.com/oGeubVZNvF — ATP Tour (@ATP_Tour) July 3, 2019 Чехът Иржи Весели, който на старта елиминира Александър Зверев, вече е в третия кръг. Той загуби първия сет срещу уругваеца Пабло Куевас, но спечели двубоя с 4:6, 7:6 (5), 6:4, 6:4. Весели ще срещне в следващата фаза французина Беноа Пер, който отстрани Миомир Кечманович (Сърбия) след 7:6 (5), 6:4 и отказване на балканеца. Поставеният под №22 швейцарец Стан Вавринка отпадна от “Уимбълдън”. 34-годишният швейцарец загуби във втория кръг след епична петсетова битка от 211-сантиметровия американец Рейли Опелка с 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:8. Двубоят на Корт №2 продължи 3 часа и 13 минути, като двамата записаха общо 40 аса. 23 от тях бяха дело на Опелка , а останалите 17 бяха пласирани от Вавринка. Сервирайки за оставане в мача при 6:7 в петия сет, швейцарецът допусна изоставане от 0:40, след което заличи първия мачбол, но се предаде при втория. Така най-доброто класиране на Вавринка на турнира от “Големия шлем” в Лондон остава 1/4-финал (2014, 2015), а в последните 4 години той не е минавал втория кръг. 21-годишният Опелка пък е дебютант в турнира и вече чака да разбере името на съперника си в третия кръг.Напред продължава и поставеният под №11 Даниил Медведев (Русия). Шампионът от Sofia Open 2019 се справи с австралийския квалификант Алекс Попирин с 6:7 (6), 6:2, 6:4, 6:4. Съперник на Медведев в третия кръг ще бъде поставеният под №21 белгиец Давид Гофен. Той надигра в три сета французина Жереми Шарди - 6:2, 6:4, 6:3.Чехът Иржи Весели, който на старта елиминира Александър Зверев, вече е в третия кръг. Той загуби първия сет срещу уругваеца Пабло Куевас, но спечели двубоя с 4:6, 7:6 (5), 6:4, 6:4. Весели ще срещне в следващата фаза французина Беноа Пер, който отстрани Миомир Кечманович (Сърбия) след 7:6 (5), 6:4 и отказване на балканеца.

