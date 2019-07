Англия Лийдс привлича португалец от Уулвърхамптън 03 юли 2019 | 16:52 0



Лийдс Юнайтед привлече под наем нападателя Елдер Коща от елитния Уулвърхямптън, потвърдиха от втородивизионния английски клуб в сряда. 25-годишният португалец се присъедини към "вълците" от Бенфика през 2016 година. | “Thank you for joining our race to the Premier League” @andrearadri on the signing of Helder Costa today pic.twitter.com/6FUJWO3xo0 — Leeds United (@LUFC) July 3, 2019 "Коста се присъедини към Лийдс от Уулвърхямптън и първоначално ще бъде преотстъпен. След една година договорът му може да стане постоянен за необявена сума", заявиха от клуба от Йоркшър. | "I am ready for the challenge" Read our exclusive interview with Helder Costa following his move to #LUFC — Leeds United (@LUFC) July 3, 2019 Очаква се Елдер Коща да подпише постоянен контракт с "белите" до лятото на 2024 година след изиграване на мачовете от следващата кампания. Коща може да играе като крило или централен нападател и има един мач и един гол за португалския национален отбор. През последния шампионат Лийдс игра в плейофите за класиране във Висшата лига, но не успя да се класира за елита в Англия. 0



