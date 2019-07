НБА Голдън Стейт взе центъра на Сакраменто 03 юли 2019 | 15:28 0



Сделките със свободни агенти в НБА продължават. Все още има играчи, които са без отбор преди началото на сезон 2019/2020. Сред тях обаче вече не е центърът Уили Коули-Стайн, който се е разбрал с Голдън Стейт Уориърс. Според медиите в САЩ 25-годишният център се е договорил с “Воините” за заплата, която е съвсем малко над минималната.Уили-Коули Стайн бе избран под №6 в Драфта през 2015 година от Сакраменто Кингс и 4 сезона носеше екипа на “Кралете” от Калифорния. Заради непостоянните му изяви от Кингс прецениха, че не им е нужно да подписват нов договор с него и той в крайна сметка стана неограничен свободен агент преди да се присъедини към Уориърс.Ден по-рано Голдън Стейт се разбра за нов контракт с друг център - Кевън Лууни. Договорът на Лууни с Уориърс е за 3 години и е на обща стойност 15 милиона долара. Третата година е опция на играча.

