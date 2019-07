Нападател на Нюкасъл преминава медицински изследвания в Лестър

Нападателят на Нюкасъл Айосе Перес преминава медицински изследвания, след което трябва да бъде потвърден официално трансфера му в Лестър. Двата клуба постигнаха договорка за цената на играча вчера, като “лисиците” ще платят 30 милиона паунда за играча, а той вече се разбра за условията на личния си контракт.

Перес ще се превърне във второто ново попълнение на “Кинг Пауър Стейдиъм” след Джеймс Джъстин от Лутън. Испанецът бе свързван настоятелно със завръщане в родината си, след като заяви - “би било прекрасно да се завърна в родината си, да играя за някой от големите клубове и да се наслаждавам на Ла Лига би било нещо страхоно за моята кариера”.

