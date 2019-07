Тотнъм се отказа от плеймейкър на Бетис

Тотнъм е прекратил преговорите с Бетис за плеймейкъра на тима Джовани Ло Селсо, съобщава “Скай Спортс”.

Двата тима имаха разговори за трансфера на играча, но в крайна сметка от “шпорите” са се оттеглили, след като са преценили, че на този етап не могат да постигнат договорка за цената на играча.

Ло Селсо има откупна клауза в своя договор на стойност 88 милиона паунда, но ръководството на лондончани категорично няма намерение да я плати.

Tottenham have put negotiations for Real Betis midfielder Giovani Lo Celso on hold for now with the two clubs unable to agree on a fee, Sky Sports News understands.