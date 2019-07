Яя Туре ще играе в Китай

Яя Туре се присъедини към китайския втородивизионен Циндао Хайню, потвърдиха от клуба в сряда. Бившият халф на Барселона и Манчестър Сити не е играл от миналия декември след тримесечния престой в гръцкия Олимпиакос. 36-годишният Туре може да дебютира за новия си отбор в двубоя срещу Чжецзян Грийнтаун в събота.

Since the start of my football career, I have always loved challenges and now I have decided to take this new challenge and make history once again with Qingdao Huanghai Football Club!



