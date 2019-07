ММА Кейн Веласкес дебютира в кеча на Triplemania XXVII 03 юли 2019 | 13:15 - Обновена 0



Бившият шампион на UFC в тежка категория Кейн Веласкес ще дебютира в кеча на Triplemania XXVII, което ще се проведе на 3-ти август. .@luchalibreaaa has just announced a HUGE #TriplemaniaXXVII match featuring #AEW EVP @CodyRhodes teaming w/ @cainmma making his pro wrestling debut and @Psychooriginal against Texano Jr, Taurus and a mystery partner https://t.co/mp2QmTS2U3 — All Elite Wrestling (@AEWrestling) July 2, 2019



TripleMania е най-голямото събитие в годината за организацията AAA, която е най-гледана в Мексико.



Те ще се бият срещу Ел Техано, Таурус и мистериозен трети човек, който все още не е представен. В последната си битка в ММА Кейн Валескес загуби с нокаут от Франсис Нгану за 26 секунди и все още не е ясно дали ще продължи с кариерата си. Кейн ще вземе участие в битка 3-ма на 3-ма и ще е в един отбор с известните кечисти Психо Клоун и Коуди Родес.TripleMania е най-голямото събитие в годината за организацията AAA, която е най-гледана в Мексико.Те ще се бият срещу Ел Техано, Таурус и мистериозен трети човек, който все още не е представен. В последната си битка в ММА Кейн Валескес загуби с нокаут от Франсис Нгану за 26 секунди и все още не е ясно дали ще продължи с кариерата си.

mma.bg Cain Velasquez is officially headed to the pro wrestling ring.#UFC #TriplemaniaXXVIIhttps://t.co/xzD1M1LRza — BJ Penn (@bjpenndotcom) July 2, 2019

