Астън Вила направи рекорден за клуба трансфер

Астън Вила привлече нападателя Уесли Мораес от Брюж, потвърдиха от елитния английски клуб. 22-годишният бразилец струва рекордните за клуба 22 милиона лири. Мораес получи работна виза и ще започне подготовка с отбора от Бирмингам преди завръщане във Висшата лига. Астън Вила привлече Хота, Анвар Ел Гази, Кортни Хаус и Мат Таргет след спечелването на плейофите в Чемпиъншип.

Wesley Factfile...



Age 22

125 career apps

38 career goals

Two Belgian league titles

