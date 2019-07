САЩ обърна Полша на старта на финалите на Лигата на нациите (видео + снимки)

За Полша над всички отново бе Малвина Смажек, която заби 22 точки (2 блока, 42% ефективност в атака), а Магдалена Стисяк добави още 13 точки (2 блока, 33% ефективност в атака).

Утре Полша среща Бразилия от 10,00 часа, а САЩ играе в петък с Бразилия от 10,00 часа.

USA takes 1st step towards title defence with 3-1 match (21-25, 25-16, 25-15, 26-24) over Poland in #VNLWomen Finals Nanjing #VNL Match Centre: https://t.co/Dk4xubMXxH#Volleyball#BePartOfTheGame #Results@usavolleyball @PolskaSiatkowka pic.twitter.com/4TLSzqSz78