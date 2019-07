НБА Сделки в НБА: Лейкърс взе ветеран от Бруклин 03 юли 2019 | 12:20 0



Крилото Джаред Дъдли подписа договор за една година с Лос Анджелис Лейкърс. Дъдли, който след седмица ще навърши 34 години, ще получи 2,6 милиона долара. Бившият играч на Финикс и Лос Анджелис Клипърс напусна тима на Бруклин Нетс, за който игра през последната година, тъй като има желание да се присъедини към звездния състав на "езерняците" заедно с ЛеБрон Джеймс и Антъни Дейвис. Jared Dudley’s new profile picture



THE LAKERS NEW BIG 3 pic.twitter.com/6Viks0oDXQ — Complex Sports (@ComplexSports) July 3, 2019 Юта Джаз също продължава със селекцията, след като привлече крилото Джеф Грийн и гарда Еманюел Мудиай. Договорите и на двамата са за една по година, като Грийн ще получи 2,5 милиона долара, а заплатата на Мудиай също е в този регион. ESPN story on the forward Jeff Green agreeing to a free agent deal with the Utah Jazz. He joins Mike Conley Jr., and Bojan Bogdanovic on a roster reshaped for Western Conference contention. https://t.co/yMDflcMAgT — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2019 Филаделфия 76ърс успя да запази един от най-добрите си играчи в защита, след като гардът Джеймс Енис III се съгласи да преподпише за нови две години. Контрактът е на обща стойност от едва 4,1 милиона долара, като стана ясно, че Енис е отказал далеч по-големи суми от други тимове, за да може да преследва титлата с Филаделфия. Free agent James Ennis has agreed to a two-year, $4.1M deal to return to Philadelphia, with second-year player option, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Ennis turned down more salary from multiple teams to return to a championship contender. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2019 Бостън Селтикс взе френския център Венсан Поаре. 25-годишният Поаре ще играе за първи път в НБА, след като подписа договор за две години. През последните два сезона той игра за испанския Баскония. 0



