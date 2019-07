Ман Юнайтед изпреварва конкуренцията за плеймейкър от младежкия европейски шампион Испания

Манчестър Юнайтед е готов да прати изненадваща оферта за плеймейкъра на Динамо Загреб Дани Олмо, съобщава “Дейли Мейл”. Младокът, който направи изключително европейско първенство, по време на което отбеляза три попадение, включително гол при победата финала срещу Германия, е юноша на Барселона, откъде се присъедини към хърватския тим.

