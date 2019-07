Капитанът на Арсенал желан от Бордо

Защитникът на Арсенал Лоран Косиелни може да се премести във Френското първенство. Според "L'Equipe", Бордо смята 33-годишния французин за заместник на Жулес Кунде, който е пред трансфер в Севиля.

Капитанът на лондончани иска да се върне във Франция преди да завърши кариерата си. В сезона 2018/19 г Косиелни изигра 31 мача във всички турнири и вкара 3 гола. Договорът на Лоран с Арсенал се изчислява до лятото на 2020 година.

