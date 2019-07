Световен футбол Американките стигнаха до финала на световното 03 юли 2019 | 00:16 - Обновена 0



Двубоят на "Стад дьо Люмиер" в Лион беше доста равностоен, а интригата се запази почти до края на срещата. Мачът се игра през пълни трибуни, като цели 53 000 зрители бяха заели местата си на стадиона.



Една от звездите на САЩ Меган Рапино изненадващо остана на резервната скамейка и не влезе в игра, но това не се оказа фатално за американките. САЩ откри в 10-ата минута чрез Кристен Прес, която се разписа с глава. Девет минути по-късно англичанките изравниха, а голът вкара Елън Уайт. No. 13 on her birthday. In honor of those 13 colonies.



That’s. The. Tea



Go on, @alexmorgan13, what a birthday! pic.twitter.com/Rge0HMMrCk — U.S. Soccer WNT (@USWNT) July 2, 2019

В 31-ата минута нападателката Алекс Морган успя с глава отново да матира английската отбрана. През втората част англичанките стигнаха до изравнителен гол, но той беше отменен след консултация с ВАР.



Така се стигна до 84-ата минута, когато отново след ВАР беше отсъдена дузпа в полза на Англия. Стефани Хоутън обаче стреля слабо и ударът беше отразен. Две минути по-късно надеждите на "лъвиците" рухнаха, след като останаха с човек по-малко на терена, след като Мили Брайт получи втори жълт картон за грубо влизане на Алекс Морган.



