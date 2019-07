Тенис Надал се справи с японец, следва сблъсък с Кирьос 02 юли 2019 | 21:31 - Обновена 0



копирано



Rafa Rallies



From 0-2 down, @RafaelNadal wins six of seven games to lead Yuichi Sugita 6-3. #Wimbledon pic.twitter.com/0v6oUah3F4 — ATP Tour (@ATP_Tour) July 2, 2019 След като Роджър Федерер се затрудни в началото на първия си мач по-рано през деня, същото направи и Надал. Още в първото разиграване той се подхлъзна, което се отрази в четири поредни точки за Сугита и японецът поведе с 2:0. Поставеният под номер 3 в схемата испанец обаче спечели три поредни гейма и пое контрол над мача, за да завърши първия сет при резултат 6:3. От този момент насетне испанецът доминираше тотално и затвори втория сет за 36 минути, а третият завърши отново при резултат 6:3.

@RafaelNadal d. Sugita 6-3, 6-1, 6-3.



Next opponent: Nick Kyrgios #Wimbledon pic.twitter.com/slNlPmN9QQ — ATP Tour (@ATP_Tour) July 2, 2019 Във втория кръг Надал ще играе с австралиеца Ник Кирьос, срещу когото има 3 победи и 3 загуби. За последно двамата се срещнаха на 1/8-финалите в Акапулко тази година, като Кирьос спечели с 3:6, 7:6 (2), 7:6 (6). Австралиецът победи Надал и в единствената им среща на “Уимбълдън” досега - 7:6 (5), 5:7, 7:6 (5), 6:3 на 1/8-финалите през 2014 година. Носителят на 18 титли от “Големия шлем” Рафаел Надал започна с победа над Юичи Сугита тазгодишното си участие на "Уимбълдън". 33-годишният испанец загуби още първото си подаване в мача от първия кръг, но бързо коригира грешката и в крайна сметка победи с 6:3, 6:1, 6:3 на корт номер 1.След като Роджър Федерер се затрудни в началото на първия си мач по-рано през деня, същото направи и Надал. Още в първото разиграване той се подхлъзна, което се отрази в четири поредни точки за Сугита и японецът поведе с 2:0. Поставеният под номер 3 в схемата испанец обаче спечели три поредни гейма и пое контрол над мача, за да завърши първия сет при резултат 6:3. От този момент насетне испанецът доминираше тотално и затвори втория сет за 36 минути, а третият завърши отново при резултат 6:3.Във втория кръг Надал ще играе с австралиеца Ник Кирьос, срещу когото има 3 победи и 3 загуби. За последно двамата се срещнаха на 1/8-финалите в Акапулко тази година, като Кирьос спечели с 3:6, 7:6 (2), 7:6 (6). Австралиецът победи Надал и в единствената им среща на “Уимбълдън” досега - 7:6 (5), 5:7, 7:6 (5), 6:3 на 1/8-финалите през 2014 година.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1166 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1