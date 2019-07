Тенис Шарапова отпадна след нова контузия, Серина и Квитова започнаха с двусетови победи 02 юли 2019 | 20:34 - Обновена 1



копирано





След като взе първия сет, във втория Шарапова пропиля аванс от 5:2. При 5:3 и 30:30 тя бе само на две точки от победата, но допусна пробив. Съперничката й дори поведе с 6:5 и пробив, но в крайна сметка се стигна до тайбрек. В него французойката поведе с 3:0 и 5:1. Със 7:4 тя затвори тайбрека и изпрати мача в решаващ трети сет. В него измъчваната от контузия Шарапова нямаше сили за съпротива и в крайна сметка отпадна от турнира по разочароващ начин.

.@serenawilliams kicks off her journey to an eighth @Wimbledon title with a tight match over Gatto-Monticone.



She improves to 71-1 in Grand Slam first rounds--> https://t.co/bzvrDARoKu pic.twitter.com/wlnawasNeg — WTA (@WTA) July 2, 2019 За втория кръг се класира междувременно носителката на рекордните в “Оупън ерата” 23 титли от “Големия шлем” на сингъл Серина Уилямс (№11в схемата). 37-годишната американка, седемкратна шампионка в Лондон, надделя над италианската квалификантка Джулия Гато-Монтиконе с 6:2, 7:5.

.@Petra_Kvitova powers past Jabeur in straight sets!



The two-time champion sealing her place in the second round at @Wimbledon! --> https://t.co/MP6Z8vf4Za pic.twitter.com/WceXVvEW6A — WTA (@WTA) July 2, 2019 Двукратната шампионка Петра Квитова също се справи с първото препятствие. Поставената под №6 чехкиня надигра с 6:4, 6:2 тунизийката Онс Жабур. Напред продължава и миналогодишната полуфиналистка Юлия Гьоргес. Поставената под №18 германка срази със 7:5, 6:1 румънската квалификантка Елена Габриела Русе. Бившата №1 в света и шампионка от 2004 година Мария Шарапова не успя да преодолее първия кръг на “Уимбълдън”. 32-годишната рускиня, завърнала се неотдавна след близо петмесечно отсъствие от кортовете заради травма в рамото, не доигра мача си с французойката Полин Парментие. Шарапова загуби с 6:4, 6:7 (4), 0:5 и отказване поради травма на лявата китка.След като взе първия сет, във втория Шарапова пропиля аванс от 5:2. При 5:3 и 30:30 тя бе само на две точки от победата, но допусна пробив. Съперничката й дори поведе с 6:5 и пробив, но в крайна сметка се стигна до тайбрек. В него французойката поведе с 3:0 и 5:1. Със 7:4 тя затвори тайбрека и изпрати мача в решаващ трети сет. В него измъчваната от контузия Шарапова нямаше сили за съпротива и в крайна сметка отпадна от турнира по разочароващ начин.За втория кръг се класира междувременно носителката на рекордните в “Оупън ерата” 23 титли от “Големия шлем” на сингъл Серина Уилямс (№11в схемата). 37-годишната американка, седемкратна шампионка в Лондон, надделя над италианската квалификантка Джулия Гато-Монтиконе с 6:2, 7:5.Двукратната шампионка Петра Квитова също се справи с първото препятствие. Поставената под №6 чехкиня надигра с 6:4, 6:2 тунизийката Онс Жабур. Напред продължава и миналогодишната полуфиналистка Юлия Гьоргес. Поставената под №18 германка срази със 7:5, 6:1 румънската квалификантка Елена Габриела Русе.

Още по темата

1



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1392 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1