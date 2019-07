Тенис Федерер "проспа" първия сет, но после показа истинското си лице 02 юли 2019 | 19:05 - Обновена 0



копирано

@lloydharris63 takes the first set over Roger Federer 6-3!



12 years ago, Harris watched him play on Centre Court at #Wimbledon. — ATP Tour (@ATP_Tour) July 2, 2019 22-годишният дебютант на “Уимбълдън” Харис започна изненадващо уверено и спокойно мача, като сервираше отлично, а в шестия гейм дори успя да стигне до точка за пробив и я реализира. Малко след това брейкът бе затвърден и 193-сантиметровият южноафриканец поведе с 5:2. Федерер пък сякаш не изглеждаше напълно готов за битка в първата част. При 5:3 заемащият 86-о място в световната ранглиста Харис сервираше за първия сет. При 30:40 той отрази брейкпойнт, след като надигра именития си съперник с чудесен удар по обратния диагонал. Секунди по-късно Харис се пребори за сетбол и го реализира - 6:3.

@rogerfederer wins 20 of the last 23 points!



He levels up with Lloyd Harris at 3-6, 6-1. | #Wimbledon pic.twitter.com/3txQNnEoYe — ATP Tour (@ATP_Tour) July 2, 2019 Във втория сет картината на централния корт започна сериозно да се променя. Федерер влезе в ритъм, а съперникът му не успя да задържи нивото си от първата част. Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” се сдоби с три поредни точки за пробив в четвъртия гейм. Харис първоначално не трепна и отрази първите две - 30:40. При слеващото разиграване Харис имаше предимство, но допусна лека грешка от форхенд, като изкара топката в аут и това означаваше брейк за Федерер. Опитният швейцарец бързо затвърди пробива и поведе с 4:1, а в следващите две гейма загуби само точка.

If nothing else, @rogerfederer is efficient.



Watch him answer 73 questions at #Wimbledon! | : @voguemagazine pic.twitter.com/fjnOUhvVWA — ATP Tour (@ATP_Tour) July 2, 2019 В третата част Федерер отново направи ранен пробив и това му помогна да поведе с 3:1. В седмия гейм швейцарецът реализира нов пробив, а след това с помощта на началния си удар затвори частта с 6:2. След края на третия сет Харис поиска да бъде повикан физиотерапевт на корта заради болки в левия крак. В четвъртия сет Роджър отново поведе с 3:1 след ранен брейк, а малко след това направи пореден пробив, този път за аванс от 5:2. С лекота швейцарецът затвори сета с 6:2 и си гарантира участие във втори кръг, където чака 169-ия в света британец Джей Кларк (участващ с “уайлд кард”) или американския квалификант Ноа Рубин (№182).

Four sets for Federer



The eight-time @Wimbledon titlist defeats Lloyd Harris 3-6, 6-1, 6-2, 6-2. #Wimbledon pic.twitter.com/3d4bWeSArc — ATP Tour (@ATP_Tour) July 2, 2019 Федерер завърши мача с 9 аса, 1 двойна грешка, 42 уинъра и 14 непредизвикани грешки, а двубоят продължи 1 час и 51 минути. 8-кратният шампион на “Уимбълдън” Роджър Федерер очаквано се класира за втория кръг на “Уимбълдън”, но изненадващо швейцарецът загуби първия си сет в тазгодишното издание на турнира от “Големия шлем” в Лондон. 37-годишният Федерер все пак не допусна сензация и победи южноафриканеца Лойд Харис с 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.22-годишният дебютант на “Уимбълдън” Харис започна изненадващо уверено и спокойно мача, като сервираше отлично, а в шестия гейм дори успя да стигне до точка за пробив и я реализира. Малко след това брейкът бе затвърден и 193-сантиметровият южноафриканец поведе с 5:2. Федерер пък сякаш не изглеждаше напълно готов за битка в първата част. При 5:3 заемащият 86-о място в световната ранглиста Харис сервираше за първия сет. При 30:40 той отрази брейкпойнт, след като надигра именития си съперник с чудесен удар по обратния диагонал. Секунди по-късно Харис се пребори за сетбол и го реализира - 6:3.Във втория сет картината на централния корт започна сериозно да се променя. Федерер влезе в ритъм, а съперникът му не успя да задържи нивото си от първата част. Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” се сдоби с три поредни точки за пробив в четвъртия гейм. Харис първоначално не трепна и отрази първите две - 30:40. При слеващото разиграване Харис имаше предимство, но допусна лека грешка от форхенд, като изкара топката в аут и това означаваше брейк за Федерер. Опитният швейцарец бързо затвърди пробива и поведе с 4:1, а в следващите две гейма загуби само точка.В третата част Федерер отново направи ранен пробив и това му помогна да поведе с 3:1. В седмия гейм швейцарецът реализира нов пробив, а след това с помощта на началния си удар затвори частта с 6:2. След края на третия сет Харис поиска да бъде повикан физиотерапевт на корта заради болки в левия крак. В четвъртия сет Роджър отново поведе с 3:1 след ранен брейк, а малко след това направи пореден пробив, този път за аванс от 5:2. С лекота швейцарецът затвори сета с 6:2 и си гарантира участие във втори кръг, където чака 169-ия в света британец Джей Кларк (участващ с “уайлд кард”) или американския квалификант Ноа Рубин (№182).Федерер завърши мача с 9 аса, 1 двойна грешка, 42 уинъра и 14 непредизвикани грешки, а двубоят продължи 1 час и 51 минути.

Още по темата

0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 547 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1