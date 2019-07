Италия Рабио: Нямаше как да изпусна шанса да играя с Кристиано 02 юли 2019 | 13:58 - Обновена 0



ЗА ИЗБОРА СИ

Ювентус се беше свързвал с мен и преди години и реших, че сега е точният момент да дойда. Всичко около трансфера се разви наскоро и много бързо стигнахме до споразумение. Юве е известен със своите френски футболисти през годините. Надявам се и аз да допринеса с нещо. Ювентус е велик клуб - престижен тим с богата история и традиции в европейските турнири. Моите уважения към досегашния ми отбор, но според мен Ювентус едно ниво над ПСЖ. Досега имах шанса да се развивам като играч редом до суперзвезди. Но пък и възможността да бъда в един тим с

Looking good in , @Adriien_Rabiiot! pic.twitter.com/xAoqm9pU5d — JuventusFC (@juventusfcen) July 2, 2019

ГОЛЯМАТА ЦЕЛ В ТОРИНО

Шампионската лига не се печели толкова бързо. Но аз съм тук, за да помогна на отбора да изпълни целите си.



ПРОБЛЕМИТЕ В ПСЖ

Последните ми няколко месеца бяха сложни както от спортно-техническа гледна точка, така и на лично ниво. Но съм готов да оставя всичко това в миналото и да започна ново предизвикателство.







ПОЗИЦИЯТА НА ТЕРЕН

Предпочитам да съм вляво на полузащитата, но мога да играя и центъра в двойка с друг състезател. На разположение съм на наставника.



ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТИМ НА ФРАНЦИЯ

Продължавам да съм на разположение на тима. Решението ми да не бъдат част от списъка за Мондиала в Русия беше заради факта, че тогава бях включен в листата на резервите, а аз не исках това.

Adrien Rabiot is the 25th French player to join Juventus.



Most capped:



David Trezeguet - 320 appearances

Michele Platini - 224 appearances

Zinedine Zidane - 212 appearances pic.twitter.com/1NoRTW0pYx — Tarek Khatib (@ADP1113) July 2, 2019

РОЛЯТА НА МАЙКА МУ

