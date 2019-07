Йордан Йовчев се включва с благотворителна кауза в Legion Run 2019

Други спортове

На 6 юли (събота) 2019, И АЗ МОГА / I CAN TOO става част от приключението Legion Run 2019, което избра благотворителната организация за своя кауза. Тази година събитието подкрепя мисията и програмите на И АЗ МОГА, като пуска в надпреварата специален отбор I CAN TOO Legion, стартиращ в 12:00 ч., към който всеки може да се присъедини. И това съвсем не е всичко! Част от благотворителния тийм става най-успешният български гимнастик, Oлимпийски шампион и лице на И АЗ МОГА – Йордан Йовчев, който ще премине препятствията рамо до рамо с всички, които се присъединят към отбора.



Legion Run e отборно бягане с препятствия, което се провежда всяка година в различни държави по света. Незабравимото и забавно изживяване за порастнали е изпитание на духа и тялото, в което ще скачате, пълзите, спринтирате, висите и преминавате през кал, огън и лед с още хиляди други хора.



Социално ангажираният екип на събитието подкрепя мисията на И АЗ МОГА в помощ на деца със специални нужди. Всеки от вас може да помогне, като се запише в отбор I CAN TOO Legion. Двадесет лева от стойността на вашия билет се даряват за каузата, а Legion Run ще удвои вашето дарение.



Тази година усилията на И АЗ МОГА са насочени към Програма Мобилен терапевт, която цели да набере средства за осигуряване на специализиран автомобил за над 50 деца с тежки увреждания от Център за Надежда в София, чрез който те ще имат шанса за достъпна и регулярна терапия.



От тази година I CAN TOO работи усилено и върху информиране на обществото за връзката между климатичните промени и здравето на децата, и навременните мерки, които трябва да се вземат за разрешаване на този въпрос.



Подкрепете дейността на И АЗ МОГА! Вземете вашия дарителски билет за I CAN TOO Legion тук: https://register.legionrun.com/18-legion-run-bulgaria-2019