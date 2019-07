Валентин Братоев с емоционално изявление за националния отбор

View this post on Instagram

Минаха точно десет години от както започна приказката с този прекрасен отбор с който имахме безкрайни незабравими моменти,много от тях изпълнени с щастие и страхотни емоци и сълзи от радост,кактои сълзи от загуби в моменти в които знаехме ,че сме безкрайно близко до нещо голямо.Но винаги отбора беше на първо място,над всички,но винаги сме били заедно!Един отбор в който за толкова време намврих приятели,които ще останат за винаги такива.Една публика,която в добро и лошо никога не ни предаде!Хиляди благодарности за всичко през което сме минали. ! !

A post shared by Valentin Bratoev (@valiobratoev) on Jul 1, 2019 at 1:33pm PDT