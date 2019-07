Бокс Дейвид Хей даде съвет на Джошуа 02 юли 2019 | 11:43 - Обновена 0



Бившият световен шампион в тежка категория Дейвид Хей даде много ценен съвет на своя сънародник Антъни Джошуа.

With just over 24 hours to go, I chat to @betfair on my predictions for the @anthonyfjoshua fight https://t.co/R0QiB7tFw6#spon, 18+, please gamble responsibly — David Haye (@mrdavidhaye) May 31, 2019 Анди Руис - младши нокаутира Джошуа в седмия рунд. Очаква се реваншът да се състои до края на 2019-а. "Харесва ми, че има разговори за реванш с Руис - каза Хей пред "Скай Спортс". - Надявам се, че хората на Джошуа са наясно какво се случи в първия мач и какво е необходимо за победата. Дано не направят реванш с Анди Руис - младши само за пиар. Важното е Джошуа да е наясно каква е причианта за поражението."Анди Руис - младши нокаутира Джошуа в седмия рунд. Очаква се реваншът да се състои до края на 2019-а.

