Тимът от четвърта дивизия за разгромната победа над Левски: Лудост!

View this post on Instagram

Wahnsinn! Gleich 4x treffen unsere Jungs gegen den Europa League Quali Teilnehmer Levski Sofia! Am 03.07. spielen wir in Heimstetten gegen Ingolstadt 2! Anpfiff ist um 17:00h in Heimstetten! Jetzt keinen Termin unserer Jungs mehr verpassen! Kalender in unserer Insta-Beschreibung herunterladen! #regionalliga #bayern #aufsteiger #münchen #türkgücü #fussball

A post shared by Türkgücü München (@turkgucu_munchen) on Jul 1, 2019 at 9:48am PDT