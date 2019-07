Лампард се разбра с Челси, ще получи сериозен бонус при класиране в ШЛ

Сигурно е, че Лампард ще изведе тима за първата тренировка от предсезонната подготовка. Играчите се събират на клубната база в петък. Джоди Морис и Крис Джоунс ще бъдат част от щаба на новия мениджър.

Лампард ще бъде първият английски мениджър на Челси в ерата "Абрамович".

Frank Lampard has signed his Chelsea contract to become the next manager!



Via: @SportsPeteO pic.twitter.com/Dl8cs58rRf