Бейзбол Трагедия в МЛБ: Питчер на ЛА Ейнджълс внезапно почина на 27 г. 02 юли 2019 | 08:13 - Обновена 0



копирано





Според първоначалната информация тексаската полиция се е отзовала на сигнал за мъж в безсъзнание и на място е било открито безжизненото тяло на Скагс. Вестник "Лос Анджелис Таймс" цитира говорителя на полицията в Саутлейк, който съобщава, че няма данни за извършено престъпление, нито улики за самоубийство.



We are deeply saddened by the tragic news that Tyler Skaggs, 27, passed away this morning. https://t.co/q150hyH01J pic.twitter.com/y1X5ctlWDl — MLB (@MLB) 1 юли 2019 г.

"С огромна мъка трябва да обявим, че Тайлър Скагс е починал по-рано днес в Тексас – се казва в официалното клубно съобщение на тима от Анахайм. – Тайлър е и винаги ще бъде важна част от семейството на Ейнджълс. В този съкрушителен момент мислите и молитвите ни са насочени към съпругата му Карли и цялото му семейство."



Играчите и треньорите на ЛА Ейнджълс, които пристигнаха на стадиона на Тексас, се върнаха обратно в хотела около четири часа преди планираното начало на мача. Никой от тях не говори пред медиите. Съблекалнята на Рейнджърс също беше затворена за репортерите, а играчите на отбора бързо се прибраха по домовете си, след като бяха уведомени за трагедията от генералния мениджър Джон Даниълс.



Малко по-късно генералният мениджър на Ейнджълс Били Еплър се съгласи да застане пред камерите и през сълзи заяви: "Той трябваше да има дълъг живот пред себе си, а сега него просто го няма. Всеки скърби по свой начин и всеки ще трябва да намери личен покой. Но това е просто един трагичен ден за всички, особено за семейството му."



Angels statement on the passing of Tyler Skaggs. pic.twitter.com/6XA2Vu1uWV — Los Angeles Angels (@Angels) 1 юли 2019 г.

Тайлър Скагс беше избран от Лос Анджелис Ейнджълс под №40 в драфта на МЛБ през 2009 г. Първоначално той бе продаден на Аризона Дайъмъндбекс и дебютира във Висшата лига с униформата на "гърмящите змии" през 2012 г. Още в края на 2013 г. обаче беше взет обратно при "ангелите" и за пет сезона оттогава (2014, 2016-2019) се превърна в един от основните членове на ротацията. През настоящото първенство левичарят беше с баланс 7-7 и 4,29 ERA в 15 старта. Последният му мач беше в събота срещу Оукланд Атлетикс (0:4) у дома.



В Анахайм феновете се стекоха на ст. "Ейнджъл", за да отдадат своята почит пред паметта на Скагс. Централният вход на стадиона беше отрупан с десетки венци, букети и снимки на младия питчер, запалени бяха стотици свещи. Повечето мачове от МЛБ тази нощ започнаха с минута мълчание.





РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 1 ЮЛИ:



Американска лига



Торонто Блу Джейс - Канзас Сити Роялс 11:4

Тампа Бей Рейс - Балтимор Ориолс 6:3

Тексас Рейнджърс - Лос Анджелис Ейнджълс отложен



Национална лига



Питсбърг Пайрътс - Чикаго Къбс 18:5

Синсинати Редс - Милуоки Бруърс 6:8

Сан Диего Падрес - Сан Франциско Джайънтс 2:13





Питчерът на Лос Анджелис Ейнджълс Тайлър Скагс внезапно почина само на 27-годишна възраст. Късно снощи бейзболистът е бил намерен мъртъв в хотелската си стая в Саутлейк, Тексас, където "ангелите" бяха настанени преди гостуването срещу Тексас Рейнджърс от редовния сезон на МЛБ. Първият двубой от серията на ст. "Глоуб Лайф Парк" в Арлингтън трябваше да се играе тази нощ, но беше отложен след разтърсващата вест.Според първоначалната информация тексаската полиция се е отзовала на сигнал за мъж в безсъзнание и на място е било открито безжизненото тяло на Скагс. Вестник "Лос Анджелис Таймс" цитира говорителя на полицията в Саутлейк, който съобщава, че няма данни за извършено престъпление, нито улики за самоубийство."С огромна мъка трябва да обявим, че Тайлър Скагс е починал по-рано днес в Тексас – се казва в официалното клубно съобщение на тима от Анахайм. – Тайлър е и винаги ще бъде важна част от семейството на Ейнджълс. В този съкрушителен момент мислите и молитвите ни са насочени към съпругата му Карли и цялото му семейство."Играчите и треньорите на ЛА Ейнджълс, които пристигнаха на стадиона на Тексас, се върнаха обратно в хотела около четири часа преди планираното начало на мача. Никой от тях не говори пред медиите. Съблекалнята на Рейнджърс също беше затворена за репортерите, а играчите на отбора бързо се прибраха по домовете си, след като бяха уведомени за трагедията от генералния мениджър Джон Даниълс.Малко по-късно генералният мениджър на Ейнджълс Били Еплър се съгласи да застане пред камерите и през сълзи заяви: "Той трябваше да има дълъг живот пред себе си, а сега него просто го няма. Всеки скърби по свой начин и всеки ще трябва да намери личен покой. Но това е просто един трагичен ден за всички, особено за семейството му."Тайлър Скагс беше избран от Лос Анджелис Ейнджълс под №40 в драфта на МЛБ през 2009 г. Първоначално той бе продаден на Аризона Дайъмъндбекс и дебютира във Висшата лига с униформата на "гърмящите змии" през 2012 г. Още в края на 2013 г. обаче беше взет обратно при "ангелите" и за пет сезона оттогава (2014, 2016-2019) се превърна в един от основните членове на ротацията. През настоящото първенство левичарят беше с баланс 7-7 и 4,29 ERA в 15 старта. Последният му мач беше в събота срещу Оукланд Атлетикс (0:4) у дома.В Анахайм феновете се стекоха на ст. "Ейнджъл", за да отдадат своята почит пред паметта на Скагс. Централният вход на стадиона беше отрупан с десетки венци, букети и снимки на младия питчер, запалени бяха стотици свещи. Повечето мачове от МЛБ тази нощ започнаха с минута мълчание.Торонто Блу Джейс - Канзас Сити РоялсТампа Бей Рейс - Балтимор ОриолсТексас Рейнджърс - Лос Анджелис ЕйнджълсПитсбърг Пайрътс - Чикаго КъбсСинсинати Редс - Милуоки БруърсСан Диего Падрес - Сан Франциско Джайънтс

Още по темата

0



копирано

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 937 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1