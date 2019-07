Ковачич вече е собственост на Челси

Хърватският национал Матео Ковачич официално премина от Реал Мадрид в Челси. 25-годишният халф игра през миналия сезон под наем на "Стамфорд Бридж" и с изявите си убеди ръководството на клуба да го привлече. Ковачич подписа договор за 5 години, а според медиите трансферната сума е около 50 млн. евро с включените бонуси.

"Искаме да благодарим на Ковачич за годините, в които показа самоотверженост, професионализъм и образцово поведение. Желаем му успех в новия етап от неговата кариера", написаха от Реал Мадрид.

.@Mateo_Kova23 is here to stay!