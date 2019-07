Тенис Ранно отпадане за Наоми Осака 01 юли 2019 | 19:36 0



Breaking: Unranked Yulia Putintseva upsets No. 2 Naomi Osaka in straight sets



This is the 4th time a women's top-2 seed lost her opening match at Wimbledon in the Open Era. pic.twitter.com/AhL6MfMe4A — SportsCenter (@SportsCenter) July 1, 2019

Наоми Осака отпадна в първия кръг на "Уимбълдън". Шампионката от US Open и Откритото първенство на Австралия загуби от Юлия Путинцева от Казахстан с 6:7(4), 2:6. 21-годишната японка падна за втори път в рамките на две седмици от същата тенисистка, която я победи и наскоро в Бирмингам.През последните месеци формата на Осака значително спадна. Днес тя не се чувстваше комфортно на корта и направи 38 непредизвикани грешки срещу само 7 на Путинцева. Тенисистката от Казахстан се движеше отлично по корта, вкара серия от впечатляващи удари от дъното на корта и успя да се справи с мощния сервис на съперничката си.Първият сет бе равностоен, но в тайбрека започнаха грешките от бехкенд от страна на Осака, които позволиха на Путинцева да спечели четири поредни точки и след това сета. Наоми опита да вдигне нивото в началото на втората част, но след решителен пробив в петия гейм съперничката й отново взе контрола и малко по-късно стигна до крайната победа.

