Уотфорд купи бивш младежки национал на Англия

Уотфорд си осигури трансфера на Крейг Даусън от Уест Бромич, съобщиха от елитния английски клуб.

Договорът на защитника със "стършелите" е за четири години. Уотфорд ще плати 5.5 милиона паунда за правата на опитния 29-годишен Доусън. Бившият младежки национал на Англия представя Великобритания по време на олимпийските игри в Лондон през 2012 година.

