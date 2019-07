Допълнителни преимущества за клиентите на BMW Plug-In хибридите

С въвеждането на четвъртото поколение на BMW Plug-In хибридните модели скоро ще бъдат въведени и новаторски функции, които ще увеличат до максимум дела на електрическото шофиране. Последните иновации на BMW Group позволяват на водачите на BMW Plug-in хибридните модели да допринасят активно за подобряване на качеството на живота в градската среда. Освен това потребителите ще се възползват и от атрактивни премии и могат като в игра да се съревновават с другите потребители.Все повече градове въвеждат ограничения за достъп на автомобили с двигатели с вътрешно горене. Поради това BMW Group последователно развива своята гама от Plug-in хибридни модели. Ако градовете обявят екологични зони само за автомобили с нулеви емисии, в бъдеще те ще могат да бъдат разпознати автоматично с помощта на технологията Geo-Fencing.

При навлизане в такава зона автомобилът автоматично преминава в чисто електрически режим. По този начин без допълнително активиране от водача се гарантира оптимално оползотворяване на потенциала на Plug-in хибридния автомобил. С тази новаторска стратегия за управление значително се повишава потенциала на Plug-in хибридните автомобили за намаляване на емисиите. В същото време повишаването на дела на електрическото шофиране допринася и за намаляване на текущите разходи на клиента. Това важи най-вече за движението в града, където електрическото задвижване постига значително по-висок коефициент на полезно действие в сравнение с бензиновото или дизеловото задвижване. От 2020 година функцията BMW eDrive Zones ще бъде въведена серийно при BMW Plug-In хибридните автомобили.

Електрически бонус точки BMW Points

В допълнение към функцията BMW eDrive Zone BMW Group стимулира повишаването на дела на електрическото шофиране на своите Plug-In хибридни клиенти и с BMW Points - една новаторска дигитална услуга. С BMW Points App клиентите на PHEV ще бъдат мотивирани да оползотворяват максималния потенциал на електрическото задвижване. Изминатите електрически километри се награждават с BMW Points, същото важи и за зареждането на високоволтовата батерия.

При достигане на съответното ниво точки участниците могат да ги заменят срещу атрактивни премии, например безплатни контингенти за зареждане от Charge Now, а в перспектива и за продуктите на марките Share Now, Park Now и на Connected Drive Store. Дигиталната услуга BMW Points ще бъде на разположение от 2020 година в BMW Connected Drive Store за BMW Plug-In хибридните автомобили с технология eDrive Zones.