Моторни спортове Битката в MotoGP до момента: Петима победители с четири различни машини 01 юли 2019 | 18:13 - Обновена 0



копирано

Who's your money on? @mvkoficial12 vs @marcmarquez93, 6 laps to go!!! #DutchGP pic.twitter.com/STX2ljiJnD — MotoGP™ (@MotoGP) June 30, 2019 Who wants to lead this race?! @mvkoficial12 loses the advantage due to an error at turn 1, then scythes straight back past @marcmarquez93! #DutchGP pic.twitter.com/YDj888Dw8x — MotoGP™ (@MotoGP) June 30, 2019 Конкуренцията в MotoGP продължава да бъде ожесточена въпреки ситуацията в генералното класиране, където лидерът Марк Маркес с Honda води с 44 точки. Шампионатът е в своя апогей, а състезателният уикенд в Холандия потвърди това. След победата на Маверик Винялес на "Асен" в неделя, MotoGP вече има петима различни победители в рамките на първите осем състезания за сезона. Маркес е единственият пилот с повече от една победа през 2019-а, но четирима други състезатели съумяха да го победят през сезона. Андреа Довициозо с Ducati триумфира на старта на сезона в Катар, Маркес му отвърна с победа в Аржентина, а Алекс Ринс със Suzuki спечели дебютната си MotoGP победа в САЩ, надвивайки ветерана Валентино Роси, с което в рамките на първите три кръга станахме свидетели на трима различни победители с три различни машини. Данило Петручи с втория Ducati доказа, че е годен за италианския отбор с емоционален успех на "Муджело", а на "Асен" Маверик Винялес дари Yamaha с първа победа от октомври 2018 година. Въпреки че Маркес се отдели на върха в подредбата толкова рано през годината, това със сигурност не стана лесно, тъй като редица пилоти се борят за успеха в неделя и със сигурност може да очакваме и още нови победители до края на 2019-а. А защо не и нов шампион?

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 494 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1