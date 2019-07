Тайсън Фюри накара секси журналистка да пие бира на екс, за да ѝ даде интервю (видео)

Бившият световен шампион в супертежка категория Тайсън Фюри принуди водеща да избие бутилка бира пред 1000 зрители в Глазгоу, за да даде интервю. Боксьорът накара Мешел Джой Фелпс да удари питието до дъно, за да се състои вечерта по план.

Британецът е на турне по градове във Великобритания, където се среща с фенове и отговаря на техните въпроси.

Brilliant to listen to @Tyson_Fury last night. Shows there’s hope for everyone even when they’re in the darkest of places #thelinealchamp #TysonFuryTour pic.twitter.com/vEcsiYYkQl — Graeme Crawford (@GraemeCrawford8) June 30, 2019

В Глазгоу, на сцената пред зрителите на живо, той трябваше да бъде интервюиран от американската журналистка.

„Ти може да си американка, но ние сме в Шотландия! До дъно!” – извика Тайсън Фюри на микрофона.

. @Tyson_Fury made me down a bottle of beer in front of 1,000 fans in Glasgow before we could begin our interview #TysonFuryTour pic.twitter.com/ps3xfIWCap — Michelle Joy Phelps (@MichellePhelps) June 29, 2019

Боксьорът беше подкрепен от скандиранията на феновете в залата. След необичайното предложение, Фелпс все пак изпи бирата.

“NOTHING SPECIAL!”



Kubrat Pulev not impressed with Tyson Fury’s performance



Full Video Below



| https://t.co/ZJhQILGYEy

| @BehindTheGloves pic.twitter.com/tMUPthYHdK — Michelle Joy Phelps (@MichellePhelps) June 16, 2019

Наскоро г-ца Фелпс взе интервю и от Кубрат Пулев