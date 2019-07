Тенис Халеп и Плишкова не загубиха сет на старта 01 юли 2019 | 17:33 - Обновена 0



Sailing through to the second round in style...@Simona_Halep's pursuit to win the #Wimbledon title begins with victory over Aliaksandra Sasnovich on No.1 Court pic.twitter.com/6IgsgU1sUr — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2019 Напред продължава още една бивша лидерка в ранглистата на WTA - Каролина Плишкова. Чехкинята се наложи с 6:2, 7:6 (4) китайката Лин Жу. Плишкова, която преди два дни спечели турнира в Ийстборн, поведе набързо с 3:0 и нямаше особени проблеми в първата част, но втората беше много оспорвана, като китайката проби за 6:5 и дори пропусна три сетбола в следващия гейм, в който сервираше. В тайбрека Жу имаше преднина от 4:3 точки, но Плишкова направи серия от четири поредни разигравания, за да стигне до крайния успех. Следващата съперничка на чехкинята ще бъде олимпийската шампионка от Рио Моника Пуиг (Пуерто Рико), която прекърши Анна-Каролина Шмиедлова (Словакия) с 5:7, 6:4, 7:5.

