Новак Джокович с успешно начало

The Champ starts well!



Novak Djokovic defeats Philipp Kohlschreiber 6-3 7-5 6-3 to start his title defence #Wimbledon pic.twitter.com/sRGSnqXa4f — We Are Tennis (@WeAreTennis) July 1, 2019

How does he get to this? ‍



In his first round match, defending #Wimbledon champion @DjokerNole was at his brilliant best... pic.twitter.com/pdKn9PcxOJ — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2019

Сърбинът допусна пробив още в първия гейм, но веднага го върна и доминираше в първия сет. Втората част бе по-равностойна почти до края, но Джокович постигна решителен пробив в 11-ия гейм и взе сета, а в третия бе още по-убедителен. Новак Джокович започна успешно защитата на титлата си на "Уимбълдън". Световният номер 1 отстрани германеца Филип Колшрайбер след 6:3, 7:5, 6:3. Следващият съперник на сърбина е американецът Денис Кудла, който на старта се справи с Малек Джазири от Тунис, побеждавайки го с 6:4, 6:1, 6:3.Джокович запази перфектната си статистика в първия кръг на “Уимбълдън”, като записа 15-а поредна победа на този етап от турнира в Лондон. Четикратният шампион на най-престижния турнир записа 36 печеливши удара и 19 непредизвикани грешки. Той стигна до крайния успех след 2 часа и 2 минути.В първия двубой, в който част от щаба му бе Горан Иванишевич, изгледал срещата от ложата му, Новак нямаше сериозни проблеми, но все пак трябваше да се потруди срещу 35-годишния си съперник. Сърбинът избра да не играе подгряващи турнири на трева преди “Уимбълдън”, но при три от титлите си в Лондон той подходи по същия начин.Сърбинът допусна пробив още в първия гейм, но веднага го върна и доминираше в първия сет. Втората част бе по-равностойна почти до края, но Джокович постигна решителен пробив в 11-ия гейм и взе сета, а в третия бе още по-убедителен.

