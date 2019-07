Саутхамптън привлече нападател

Саутхамптън привлече Че Адамс от втородивизионния Бирмингам Сити, потвърдиха от елитния английски клуб. Нападателят подписа договор със "светците" за пет сезона.

Адамс има 22 гола и 6 асистенции в 48 двубоя за "сините" миналия сезон. Британските медии съобщават, че цената на 22-годишния Адамс е 15 милиона лири.

