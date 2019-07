Георги Братоев с емоционално изявление

View this post on Instagram

Ами ето че дойде моментът 3 години безкрайно много емоции , купи , победи , загуби , много приятелства някой завинаги един куп прекрасни хора това беше за мен Бургас . Но всяко хубаво нещо има своя край , искам да благодаря на всички на Нефтохимик за всеотдайната помощ и разбирането на нашите спонсори Ники Николов и Г-н Бошнаков на всички онези приятели , които намерих и винаги бяха до нас когато имахме нужда на прекрасната публика , която ни подкрепяше винаги и не на последно място на феновете на футболния Нефтохимик , това бяха 3 от най хубавите години както за мен така и А моето семейство сега ви казвам довиждане , но не и сбогом защото знам че света е малък , а времето минава бързо и някой ден може би ще се озова отново на това прекрасно място. Благодаря и на прекрасните ми съотборници без , който това никога нямаше да се случи научих много от Вас а се надявам и да съм успял да дам нещичко и на вас . Сега на полето ще бъдем противници с някои а др отново заедно но за мен вие ще останете приятели за винаги

A post shared by Georgi Bratoev (@gbratoev) on Jul 1, 2019 at 3:22am PDT