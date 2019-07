Тенис Ужасяващ срив и Григор е аут от "Уимбълдън" 01 юли 2019 | 21:44 - Обновена 1



Григор Димитров приключи участието си на тазгодишния "Уимбълдън" още в първия ден на турнира от "Големия шлем" в Лондон. Полуфиналистът от 2014 година загуби от френския квалификант Корентен Муте в първия кръг с 6:2, 6:3, 6:7 (4), 3:6, 1:6 след 2 часа и 57 минути игра на Корт №15. Димитров сервираше за победата при 2:0 сета и 6:5 в третата част, но допусна пробив, загуби тайбрека и в последните два сета взе всичко на всичко 4 гейма срещу 20-годишния французин, който е №84 в световната ранглиста и досега не се беше изправял срещу хасковлията.

ПЪРВИ СЕТ:



Димитров обърна първото си подаване в мача от 15:30, а веднага след това реализира пробив. Французинът имаше две поредни възможности за рибрейк при 15:40 в третия гейм, но 28-годишният хасковлия се измъкна и се пребори за аванс от 3:0. Муте прекъсна серията на българина от три поредни гейма - 3:1, а след това върна и пробива. Григор водеше с 30:0, но загуби 4 поредни точки и с аванса му от пробив в резултата бе свършено. В шестия гейм обаче Григор “върна жеста” на съперника си и направи пробив на 30, въпреки че загуби първите две точки в шестия гейм. След това българинът затвърди пробива с гейм на 15 и поведе с 5:2, доближавайки се до успеха в първия сет. Последва нов пробив за Димитров, който реализира първия си сетбол при 30:40 в подаването на Муте и с 6:2 затвори първата част.

ВТОРИ СЕТ:



В първото си подаване във втория сет Григор трябваше да заличава две поредни точки за пробив при 15:40 и българинът се справи, като спаси гейма. Още в следващия гейм Димитров притисна французина и се сдоби с два брейкпойнта, но Муте съумя да се измъкне - 1:1. Без излишни затруднения Григор взе бързо следващото си подаване и при първата почивка в сета имаше аванс от 2:1. Последваха няколко гейма, в които нямаше проблеми за сервиращите, но при 4:3 в своя полза Димитров нанесе своя удар. Той взе първите три точки в подаването на Муте и реализира пробив на 15, с който поведе с 5:3. Без особени трудности българинът сложи край на сета с помощта на своя начален удар в деветия гейм.

ТРЕТИ СЕТ:



Григор пропусна два брейкпойнта на старта на третия сет, но в третия гейм се сдоби с две нови точки за пробив и този път изпълни задачата - 2:1. Димитров поведе с 3:1 малко след това, но в шестия гейм бе притиснат от противника си. Сервиращият Григор отразяваше брейкпойнт след брейкпойнт, но в крайна сметка не издържа и резултатът бе изравнен - 3:3. В осмия гейм Димитров спаси точка за пробив и изравни резултата - 4:4. Григор успя да реализира пробив за 6:5 след двойна грешка на французина, но след това Димитров допусна изоставане от 0:40 на свой сервис и третият брейкпойнт бе реализиран от Муте, като така 20-годишният младок се добра до тайбрек. В него двойна грешка на хасковлията донесе минипробив на Муте, който поведе с 3:1. Григор изравни за 3:3, но допусна твърде много грешки от бекхенд в тайбрека и го загуби с 4:7.

ЧЕТВЪРТИ СЕТ:



Четвъртият сет се разви лошо за Григор, който допусна пробив в петия гейм, а в същото време не затрудняваше кой знае колко съперника си в подаванията на французина. Муте поведе с 4:2 и 5:3, а с нов пробив в деветия гейм изпрати мача в решаващ пети сет. We're going to another decider at #Wimbledon!#NextGenATP @moutet99 rallies from two sets down against Dimitrov. pic.twitter.com/VeLJm8JIsf — ATP Tour (@ATP_Tour) July 1, 2019 ПЕТИ СЕТ:



В последния сет нямаше битка, тъй като Григор не успя по никакъв начин да се противопостави на съперника си, когото сам бе върнал в мача. Димитров допусна ранен пробив и явно рухна психически, като успя единствено да се пребори за почетен гейм, след като резултатът вече бе станал 5:0 за Муте. Така българинът си тръгва от турнира по разочароващ начин и вече трябва да насочи мислите си към сезона на хард. #NextGenATP @moutet99 finishes strong



#NextGenATP @moutet99 finishes strong



He scores his first-ever win at #Wimbledon. pic.twitter.com/co8Ce3goFX — ATP Tour (@ATP_Tour) July 1, 2019 СТАТИСТИКАТА НА МАЧА

