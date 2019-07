НБА Никс не са предложили максимума на Кей Ди заради контузията 01 юли 2019 | 14:14 - Обновена 0



копирано



James Dolan: the Knicks aren't prepared to offer you the max, KD



Kevin Durant: pic.twitter.com/XeJxPYe0jL — SB Nation (@SBNation) June 30, 2019

По информация на ESPN, собственикът на нюйоркчани Джеймс Долан е имал съмнения относно това дали Кей Ди ще се възстанови изцяло след операцията в следствие на скъсано ахилесово сухожилие. Именно поради това тимът от “Медисън Скуеър Гардън” не е отправил най-добрата възможна оферта към крилото и така суперзвездата се озова при съседите от Бруклин Нетс.

KNICKS OWNER JAMES DOLAN DIDNT OFFER KEVIN DURANT THE MAX DEAL pic.twitter.com/6BkVvv67jH — Kevin Mick (@kevinmick) June 30, 2019

В крайна сметка Никърбокърс привлякоха Джулиъс Рандъл, Реджи Бълък, както и Боби Портис. Феновете на Ню Йорк изживяват поредното си разочароващо лято, а причината, поради която Никс не са предложили максимален договор на Кевин Дюрант, по всяка вероятност ще разгневи запалянковците още повече.По информация на ESPN, собственикът на нюйоркчани Джеймс Долан е имал съмнения относно това дали Кей Ди ще се възстанови изцяло след операцията в следствие на скъсано ахилесово сухожилие. Именно поради това тимът от “Медисън Скуеър Гардън” не е отправил най-добрата възможна оферта към крилото и така суперзвездата се озова при съседите от Бруклин Нетс.В крайна сметка Никърбокърс привлякоха Джулиъс Рандъл, Реджи Бълък, както и Боби Портис.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1124 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1