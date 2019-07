Уулвс завърши сделката за белгийски национал

Белгийският национал Леандер Дендонкер официално премина от Андерлехт в английския елитен клуб Уулвърхамптън, съобщи официалният "Туитър"-акаунт на "вълците". През последната година Дендонкер играеше в Уулвс под наем, а срокът на новия договор на се уточнява.

Leander Dendoncker is now officially a Wolves player after being on loan for the 2018/19 season.



