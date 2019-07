НБА Харис остава във Фили за $180 милиона 01 юли 2019 | 12:01 0



копирано





За 27 мача през редовния сезон с екипа на Филаделфия той имаше по 18.2 точки, 7.9 борби и 2.9 асистенции, а преди това постигаше по 20.9 точки, 7.9 борби и 2.7 асистенции в 55 мача за Клипърс.



206-сантиметровият Харис играе в НБА от 2011 година насам. Тогава той бе избран от Шарлът Бобкетс под №19 в Драфта, но не записа нито един мач за клуба, защото бе изпратен в Милуоки. За Бъкс той игра два сезона, след това в продължение на три години бе част от Орландо, а от 2016 година насам премина последователно през Детройт и Ел Ей Клипърс, за да се озове във Филаделфия.

Tobias Harris is running it back in Philly. pic.twitter.com/5v5QbgMomA — NBA on TNT (@NBAonTNT) July 1, 2019

“Искам да бъда на място, което мога да наричам свой дом. Сега мога да направя това. Аз съм играч на Филаделфия”, написа Харис. Крилото Тобайъс Харис ще продължи да носи екипа на Филаделфия, след като се разбра за нов петгодишен договор със Сиксърс, който ще му донесе общо $180 милиона. Самият играч съобщи за решението си в материал, публикуван от ESPN. 26-годишният баскетболист бе трансфериран в Града на братската любов на 6 февруари тази година, след като започна сезон 2018/2019 в Лос Анджелис Клипърс.За 27 мача през редовния сезон с екипа на Филаделфия той имаше по 18.2 точки, 7.9 борби и 2.9 асистенции, а преди това постигаше по 20.9 точки, 7.9 борби и 2.7 асистенции в 55 мача за Клипърс.206-сантиметровият Харис играе в НБА от 2011 година насам. Тогава той бе избран от Шарлът Бобкетс под №19 в Драфта, но не записа нито един мач за клуба, защото бе изпратен в Милуоки. За Бъкс той игра два сезона, след това в продължение на три години бе част от Орландо, а от 2016 година насам премина последователно през Детройт и Ел Ей Клипърс, за да се озове във Филаделфия.“Искам да бъда на място, което мога да наричам свой дом. Сега мога да направя това. Аз съм играч на Филаделфия”, написа Харис.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 945 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1