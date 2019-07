Моторни спортове Роси пое вината за инцидента с Накагами на "Асен" 01 юли 2019 | 12:01 - Обновена 0



"Опитах се да изпреваря Накагами във влизането на осмия завой, но бях извън идеалната линия, защото изгубих предницата на мотора си и за съжаление бутнах и Накагами. Извинявам се, защото бе моя грешка. Беше тежък инцидент. Радвам се, че и двамата се разминахме без контузия", сподели Доктора. The high speed crash that brought an end to @ValeYellow46 and @takanakagami30's race!



Both riders were thankfully OK! #DutchGP pic.twitter.com/83wBRGAYKm — MotoGP™ (@MotoGP) July 1, 2019 Пилотът на Yamaha Валентино Роси пое вината за удара между него и сателитния мотоциклетист на Honda Такааки Накагами в началните обиколки от състезанието за Гран При на Холандия в MotoGP. Заради лошата си квалификация в събота Доктора трябваше да стартира едва 14-и, което усложни задачата му на "Асен". В спор за десетото място ветеранът на пистата направи грешка на десния осми завой. Той докосна задната част на мотора на японеца и така и двамата излетяха в чакъла с висока скорост."Опитах се да изпреваря Накагами във влизането на осмия завой, но бях извън идеалната линия, защото изгубих предницата на мотора си и за съжаление бутнах и Накагами. Извинявам се, защото бе моя грешка. Беше тежък инцидент. Радвам се, че и двамата се разминахме без контузия", сподели Доктора. Японският пилот не успя веднага да се изправи след инцидента и бе откаран в медицинския център на пистата. По-късно бе разкрито, че той не е получил фрактури, а се е чувствал леко замаян в първоначалния момент. Respect is what it’s all about. Valentino Rossi seeing if Takaaki Nakagami is okay after their crash #MotoGP https://t.co/0mcua9MwvH pic.twitter.com/qHKD5i6Y6T — EverythingMotoGP (@EvrythingMotoGP) July 1, 2019 Доктора от своя страна за трети пореден път не успява да запише точки заради падане. "Голям срам е, защото целият уикенд беше тежък, бях бавен. Обикновено на тази писта съм бърз и това ме притеснява. Трябва да разберем защо се случи така".

