Григор е само на 22 точки от изпадане от топ 50

Този следобед 28-годишният Григор стартира 10-ото си участие на “Уимбълдън”. Той не започна добре сезона на трева, след като отпадна още в първия кръг на турнира в Куинс след поражение с 4:6, 4:6 от 18-годишния канадец Феликс Оже-Алясим. Миналия петък обаче Димитров не даде сет на сърбина Филип Крайнович, побеждавайки го 6:3, 7:6(2) на демонстративния турнир The Boodles. От "Уимбълдън" Григор може само да спечели, тъй като миналия сезон загуби още на старта и няма точки за защитаване. Agassi with Grigor Dimitrov preparing for #Wimbledon #Agassi #Dimitrov #Grass pic.twitter.com/PUo6R84sxd — Yara (@Yara_Kassem) 27 юни 2019 г. Промени в топ 10 няма. На върха остава Новак Джокович с 12 415 точки, следван от Рафаел Надал с 7945 и Роджър Федерер с 6620. Десетката допълват Доминик Тийм с 4595 точки, Александър Зверев с 4405, Стефанос Циципас с 4215, Кей Нишикори с 4040, Кевин Андерсън с 3610, Карен Хачанов с 2980 и Фабио Фонини с 2785 точки.



Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:

1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 12415 точки

2. (2) Рафаел Надал (Испания) 7945 точки

3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6620 точки

4. (4) Доминик Тийм (Австрия) 4595 точки

5. (5) Александър Зверев (Германия) 4405 точки

6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 4215 точки

7. (7) Кей Нишикори (Япония) 4040 точки

8. (8) Кевин Андерсън (Южна Африка) 3610 точки

9. (9) Карен Хачанов (Русия) 2980 точки

10. (10) Фабио Фонини (Италия) 2785 точки

българите:

49. (48) Григор Димитров (България) 952 точки

318. (320) Димитър Кузманов 99 точки

486. (488) Александър Лазов 13 точки

499. (499) Александър Лазаров 12 точки



двойки:

1. (1) Майк Брайън (САЩ) 8770 точки

2. (2) Лукаш Кубот (Полша) 6140 точки

3. (3) Джак Сок (САЩ) 6065 точки

4. (4) Марсело Мело (Бразилия) 5870 точки

5. (5) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 5310 точки

5. (5) Роберт Фара (Колумбия) 5310 точки

7. (7) Бруно Соареш (Бразилия) 5210 точки

8. (8) Джейми Мъри (Великобритания) 5085 точки

9. (9) Рейвън Клаасен (Южна Африка) 5080 точки

10. (11) Майкъл Винъс (Нова Зеландия) 4900 точки

българите:

452. (450) Кузманов 47 точки

457. (455) Александър Донски 45 точки

461. (459) Лазаров 45 точки Григор Димитров се доближи опасно близо до границата на топ 50, след като загуби още една позиция. В обновената днес класация на АТР най-добрият български тенисист заема 49-о мястос актив от 952 точки, а №50 само на две точки зад него е испанецът Пабло Кареньо Буста. Разликата между Григор и първия извън топ 50 - унгареца Мартон Фучович е само 22 точки.

