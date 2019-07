НБА Джими Бътлър поема към Маями 01 юли 2019 | 10:57 - Обновена 0



Miami is finalizing a sign-and-trade with Philadelphia to acquire Jimmy Butler, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2019

29-годишният четирикратен участник в Мача на звездите напуска Фили след само един сезон в клуба, а за този период постигаше средно по 18.2 точки, 5.3 борби и 4.0 асистенции в 55 мача. Преди това Бътлър игра за Чикаго и Минесота.

The deal will include Josh Richardson to the 76ers, league sources tell ESPN. https://t.co/nWFrg00mtm — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2019

25-годишният Ричардсън е играл само за Маями в професионалната си кариера, като сезон 2018/2019 бе най-силен за него от статистическа гледна точка. Атакуващият гард имаше по 16.6 точки, 4.1 асистенции и 3.6 борби в 73 мача за “горещите”. Маями и Филаделфия са постигнали разбирателство за трансфер, който ще подсили редиците на Хийт със звездата на Сиксърс Джими Бътлър, докато в обратна посока ще потегли Джош Ричардсън. Бътлър е постигнал разбирателство за четиригодишен максимален договор, който ще му донесе общо $142 милиона за този период.29-годишният четирикратен участник в Мача на звездите напуска Фили след само един сезон в клуба, а за този период постигаше средно по 18.2 точки, 5.3 борби и 4.0 асистенции в 55 мача. Преди това Бътлър игра за Чикаго и Минесота.25-годишният Ричардсън е играл само за Маями в професионалната си кариера, като сезон 2018/2019 бе най-силен за него от статистическа гледна точка. Атакуващият гард имаше по 16.6 точки, 4.1 асистенции и 3.6 борби в 73 мача за “горещите”. 0



