Григор e готов да стъпи на "свещената трева" в Лондон

Най-добрият български тенисист Григор Димитров стартира днес участието си на “Уимбълдън”. 28-годишният хасковлия ще се изправи в първия кръг срещу французина Корентен Муте в късния следобед в третия мач от програмата на корт №15, срещите на който започват в 13,00 часа наше време. Хасковлията е полуфиналист на "Уимбълдън" през 2014, докато 20-годишният Муте ще дебютира на турнира от “Големия шлем” на трева в Лондон. View this post on Instagram Wimbledon ready. A post shared by Grigor Dimitrov (@grigordimitrov) on Jun 30, 2019 at 8:49am PDT Муте е левичар, а бекхенд изпълнява с две ръце. Той е част от професионалната верига от 2016 година, а през този сезон може да се похвали с победа над №26 в света Гуидо Пея с 6:3, 6:1, 2:6, 7:5 във втория кръг на “Ролан Гарос”.

Корентен Муте няма спечелена титла в тура до момента. Той започна 2019 година като №152 в света, но за шест месеца успя да се изкачи до №85. Това ще е дебют за него на "Уимбълдън".



Двамата нямат официални мачове помежду си. Победителят от този двубой ще срещне във втория кръг намиращия се в страхотна форма 18-годишен канадец Феликс Оже-Алиасим или сънародника му от чешки произход Вашек Поспишил.

#grigordimitrov practice pic.twitter.com/0UGDU5k0Vt — Yuliya Skerleva (@julkata22) 29 юни 2019 г. Феликс е смятан за един от най-големите таланти в мъжкия тенис, а само преди седмица той отстрани Григор с 6:4, 6:4 в първия кръг на турнира в Куинс.



Димитров е в половината на Новак Джокович, а освен Алиасим от поставените най-близо до него е №16 Гаел Монфис.



За Григор Димитров това ще бъде 10-о участие на "свещената трева" при мъжете. В последната си година като юноша той спечели титлата в Лондон през 2008-а, а след това при мъжете достига до полуфинал през 2014 година след успех над фаворита на домакините Анди Мъри. Там обаче той е спрян от Новак Джокович с 6:4, 3:6, 7:6(2), 7:6(7).

#grigordimitrov pic.twitter.com/4lNZQXmQxx — Yuliya Skerleva (@julkata22) 29 юни 2019 г. Миналата година Григор Димитров отпадна още в първия кръг след загуба от Стан Вавринка с 6:1, 6:7(3), 6:7(5), 4:6, така че сега няма точки за защитаване.





