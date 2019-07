Бокс Джоузеф Паркър спря Алекс Лиапай в 10-ия рунд 01 юли 2019 | 10:39 - Обновена 0



Бившият световен шампион в тежка категория – Джоузеф Паркър, победи Алекс Лиапай с технически нокаут в 10-ия рунд. Новозеландецът дебютира с победа в САЩ, където в последно време се измества елитът в тежка категория. Това бе и първият му мач от договора с „Matchroom Boxing“ и Еди Хърн. Лиапай потвърди реномето си на твърд съперник и издържа дълго на темпото на Паркър. Лиапай тръгна напред от самото начало на мача. Но атаките му бяха твърде бавни, а ударите прекалено очевидни, за да представляват проблем за Паркър, който лесно ги спираше в зародш влизайки в клинч. Бившият шампион работеше в тялото на съперника си, както и с разнообразни удари. This is the review so far of this match: Parker as Bugs Bunny #ParkerLeapai pic.twitter.com/c8Bq1Ar10c — Bevan Ryken (@bevanryken) June 30, 2019 Паркър напълно взе инициативата на ринга и срещата стана напълно едностранна. В 10-ия рунд той нанаесе няколко удара и въпреки че Лиапай не се озова на платнището рефера взе решение да прекрати мача. HE'S BACK BABY! @joeboxerparker wins by TKO in round 10 against one juggernaut of an opponent, Alex Leapai ! We can't wait to see Joe back in the ring again soon... watch this space! #parkerleapai #teamparker @muls96 @MatchroomBoxing pic.twitter.com/5lhMvf2b1F — Duco Events (@DucoEvents) June 30, 2019 Това е 26-а победа за новозеландеца в 28 мача. Очаква се скоро той да срещне някое от големите имена в топ 10. boec.bg 0



