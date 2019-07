Динамо (М) преговаря с Рома за Жерсон

Ръководството на Динамо (Москва) е в напреднали преговори с Рома за халфа Жерсон. Няколко източника от Апенините съобщиха, че двата клуба на практика са се разбрали за трансферната сума, но още няма споразумение за личните условия на бразилеца.

От Динамо са съгласни да платят 10 млн. евро за 22-годишния футболист. "Бяло-сините" също така са приели процент от следващия трансфер на Жерсон да отиде в касата на Рома.

