Троен удар! Бруклин събра Кевин Дюрант, Кайри Ървинг и ДеАндре Джордан

Бруклин Нетс размести сериозно пластовете в НБА, след като си осигури услугите на две от най-големите звезди в съвременния баскетбол. Редица източници зад Океана, начело с ESPN и Yahoo Sports, съобщиха, че от следващия сезон екипа на Бруклин ще носят Кевин Дюрант и Кайри Ървинг. Това обаче не е всичко, защото "мрежите" ще се подсилят и с центъра ДеАндре Джордан. Договорът на Дюрант ще е за 4 години и ще му донесе 164 млн. долара. Ървинг също ще подпише за 4 сезона, като за този период ще получи 140 млн. Условията по контракта на Джордан засега не са известни.



Nets: Kevin Durant 4yr/$160mil, Kyrie Irving 4yr/$140mil, DeAndre Jordan



Pistions: D. Rose 2yr/$15mil



Celtics: Kemba Walker 4yr/$141 mil



Kings: Harrison Barnes 4yr/$85mil



Bucks: Khris Middleton 5yr/$178mil



Pelicans: JJ Reddick 2yr/$26.5mil pic.twitter.com/8QxRv7QHJm — NBA (@TheNBASoul) 30 юни 2019 г. В момента Кей Ди е контузен. Той се възстановява от операцията, която претърпя заради скъсано ахилесово сухожилие. Травмата попречи на 30-годишното крило да помогне на Голдън Стейт Уориърс в последните мачове от финалната серия срещу Торонто Раптърс и титлата отиде в Канада. Има немалка вероятност Дюрант да не играе изобщо през следващия сезон.



Бившата звезда на Оклахома Сити Тъндър е изслушал офертите на досегашния си тим, както и на Лос Анджелис Клипърс Ню Йорк Никс и Бруклин Нетс. изборът му е паднал върху Бруклин поради факта, че Нетс разполагат с достатъчно пари, за да привлекат и още един свободен агент с максимален договор, а това ще е Ървинг.

The Nets believe they are getting commitments from Kyrie Irving, Kevin Durant and DeAndre Jordan, per @TheSteinLine pic.twitter.com/RAbBqRew4U — Yahoo Sports (@YahooSports) 30 юни 2019 г. През редовния сезон 27-годишният град имаше средни показатели от 23.8 точки, 6.9 асистенции и 5.0 борби с екипа на Бостън Селтикс. В плейофите Кайри бележеше по 21.3 точки на мач, а "келтите" отпаднаха от Милуоки Бъкс в полуфиналите на Източната конференция.



Колкото до ДеАндре Джордан, той започна миналия сезон в Далас Маверикс, но през януари отиде в Ню Йорк Никс, който беше сред най-слабите отбори в лигата.



