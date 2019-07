Барса продаде още един от ненужните

В последния ден на юни Барселона успя да финализира важен трансфер. Каталунският клуб продаде Денис Суарес на Селта за 12,9 млн. евро и по този начин събра необходимите 70 млн. през последната седмица, благодарение на които няма да завърши на загуба финансовата година.

Сделката за 25-годишния футболист може да донесе на Барса още 3,1 млн. под формата на бонуси. Халфът ще подпише договор за 4 години и ще играе с номер 6 в Селта.

Agreement with @RCCelta for the transfer of @DenisSuarez6

