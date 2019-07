Лека атлетика Сифан Хасан подобри европейския рекорд на 3000 метра 01 юли 2019 | 00:50 - Обновена 0



Световната шампионка на 1500 метра в зала от Портланд 2016 Сифан Хасан подобри европейския рекорд на 3000 метра на открито. Етиопката с холандски паспорт спечели Диамантената лига в Юджийн, който тази година се проведе в Станфорд, с постижение от 8:18.49 минути - нов европейски рекорд, най-добър резултат в света за сезона, рекорд на турнира и рекорд на Диамантената лига. Предишният рекорд на Стария континент в тази дисциплина беше на легендарната румънка Габриела Сабо - 8:21.42 минути от Монако 2002 г.Финиширалата на втора позиция германка Констанс Клостерхалфен също бяга под рекорда на Сабо - 8:20.07 минути. Етиопката Летенсенбет Гиди записа личен рекорд от 8:20.27 мин за третата позиция. Една от фаворитките за победата - световната рекордьорка на 1500 метра Генбезе Дибаба (Етиопия) постигна личен рекорд от 8:21.29 минути, но този резултат й отреди четвърта позиция.Най-добър резултат в света за сезона имаше и на 3000 метра стийпълчейз при жените, където се наложи кенийката Беатрис Чепкоеч с 8:55.58 минути - рекорд на турнира.Постижение №1 в света за годината беше регистрирано и на 2 мили при мъжете. Победител там стана угандиецът Джошуа Чептегей с 8:07.54 минути.

